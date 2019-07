Eurodeputati del Brexit Party danno le spalle all'inno Ue (VIDEO)

Gli eurodeputati del Brexit Party di Farage hanno boicottato l’esecuzione dell’Inno alla gioia durante la sessione inaugurale del nuovo Parlamento Europeo

Sessione inaugurale del nuovo Parlamento Europeo oggi a Strasburgo e non sono mancate subito le polemiche. Gli eurodeputati del Brexit Party, la formazione guidata da Nigel Farage, si sono voltati di spalle al momento dell’esecuzione dell’Inno alla gioia, l'inno ufficiale dell'Unione Europea. Un atteggiamento polemico che ha trovato solidarietà in alcuni europarlamentari francesi del gruppo sovranista Identità e democrazia, di cui fa parte anche la Lega di Matteo Salvini.

Il video della singolare protesta è diventato subito virale sui social network, con molti utenti a chiedersi sarcasticamente su Twitter se gli eurodeputati di Farage volteranno le spalle anche al momento in cui dovranno incassare i loro lauti stipendi.

