UE-Italia, il negoziato sui conti potrebbe chiudersi in positivo

Di redazione Blogo.it martedì 2 luglio 2019

Cresce la fiducia circa la possibilità di riuscire ad evitare la procedura d'infrazione per debito pubblico nei confronti dell'Italia. Il negoziato potrebbe chiudersi in positivo.

Potrebbe chiudersi molto presto in modo positivo il negoziato tra Italia e Unione Europea sui conti italiani, in corso ormai da settimane tra lettere, repliche ufficiali e incontri finalizzati a trovare un accordo e scongiurare anche stavolta l'avvio della procedura di infrazione per debito pubblico nei confronti dell'Italia.

Nulla è ancora ufficiale, ma la riunione dei capi di gabinetto dei commissari UE che era prevista per questa sera è slittata a causa delle nomine per i vertici UE ancora in corso. In ogni caso le indiscrezioni che arrivano da Bruxelles sono molto fiduciose e lo stesso Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ne sembra convinto:

La giornata di ieri mi dà molta fiducia sulle politiche del mio governo e mi rende ottimista sulla strada che abbiamo intrapreso. I dati certificano la grande solidità della nostra economia, dei nostri fondamentali. I conti pubblici migliorano, il deficit è in calo, aumentano le entrate, diminuisce la disoccupazione. Anche la curva dello spread sembra affrontare un'importante fase di calo. Notizie che a volte sui media non trovano lo spazio che meritano.

La svolta sarebbe arrivata dopo la decisione del Ministero dell'Economia di congelare un miliardo e mezzo di euro previsti per il reddito di cittadinanza e per quota 100, le due misure cardine dell'esecutivo gialloverde, e destinarli alla finanza pubblica.