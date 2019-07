Nomine Ue, Conte: "Ora allʼItalia commissario economico per la Lega e vicepresidenza"

Di redazione Blogo.it martedì 2 luglio 2019

Conte è soddisfatto per l'accordo sul nome della Von der Leyen a presidente della Commissione Ue e della francese Lagarde alla Bce: l’italia avrà un posto nel board

Dopo l’accordo sulle nomine di peso dell’Ue, spartite tra Germania e Francia, il premier italiano Giuseppe Conte dice di poter rivendicare "la garanzia di un commissario di alto rilievo economico e di una vicepresidenza" della Commissione europea. Il presidente del Consiglio ha parlato a margine del vertice fiume di Bruxelles. Secondo Conte: "l’Italia potrà orientare la nuova politica economica e sociale dell'Unione europea. Non avevo davanti un foglio bianco e il mio dream team ma la composizione di vertice dell'Ue è molto equilibrata".

Conte è apparso soddisfatto per l'accordo raggiunto sul nome della ministra tedesca Von der Leyen a presidente della Commissione Ue e della francese Lagarde, direttore del Fmi, alla Banca centrale europea, Bce in cui l’Italia otterrà "un posto nel board... Avremo il portafoglio più strategico nell'interesse dei cittadini italiani: il commissario alla Concorrenza" che andrebbe "alla Lega alla luce del voto delle Europee" ha aggiunto Conte. Per quella poltrona si è fatto molto il nome del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti che però nei giorni scorsi ha detto di non essere interessato alla nomina. Solo tattica?