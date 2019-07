Libia, bombardato centro di detenzione per migranti: 40 morti e oltre 80 feriti

Di redazione Blogo.it mercoledì 3 luglio 2019

Il centro di detenzione per migranti colpito dal raid aereo si trovava nella zona di Tajoura, alla periferia di Tripoli. Almeno 40 morti e più di 80 feriti.

È di almeno 40 morti e oltre 80 persone rimaste ferite il bilancio di un raid aereo, compiuto dalle milizie del generale Khalifa Haftar, contro un centro di detenzione di migranti alle porte di Tripoli.

A venir bombardato è stato il centro di detenzione di Tajoura, nella periferia della capitale. A confermare il bilancio, precisando che tra le vittime ci sono anche molte donne e bambini, è stato il portavoce del Ministero della Salute del governo libico, sostenuto dalle Nazioni Unite e contrapposto al generale Khalifa Haftar che da mesi sta cercando di riconquistare Tripoli.

Il bombardamento è stato condotto durante la notte, mentre i circa 150 migranti detenuti nella struttura stavano dormendo. Il bilancio è da considerarsi provvisorio e visto l'altissimo numero di feriti non è escluso che il numero dei morti possa salire nelle prossime ore.

Il governo di Al Sarraj ha subito puntato il dito contro le forze del generale Khalifa Haftar e chiesto alle Nazioni Unite di avviare subito una commissione d'inchiesta per fare luce sull'accaduto.

Il centro di detenzione colpito è uno dei tantissimi aperti nella zona di Tajoura, vere e proprie prigioni in cui i migranti che cercano di fuggire dalla Libia vengono rinchiusi, torturati e ridotti in schiavitù, mentre in Italia c'è ancora chi sostiene che la Libia sia un porto sicuro.