David Sassoli (PD) nuovo presidente del Parlamento UE

Dopo la fumata bianca per le nomine Ue, è fumata nera per l'elezione del presidente del Parlamento europeo. L’italiano David Sassoli ci va vicinissimo

Aggiornamento 13:10 - David Sassoli è il nuovo presidente del Parlamento Ue. Alla seconda votazione l’eurodeputato eletto con il Pd ha superato il quorum necessario ottenendo 345 voti, la maggioranza assoluta era di 334. 37 le schede bianche o nulle per 667 voti espressi su 704 totali.

EU28: Second round of electing the President of the European Parliament:



🇮🇹 Sassoli-S&D: 345

🇨🇿 Zahradil-ECR: 160

🇩🇪 Keller-G/EFA: 119

🇪🇸 Rego-GUE/NGL: 43



Total votes: 704

Blank or void: 37

Votes cast: 667



🇮🇹 David-Maria Sassoli (PD-S&D) elected as the President of the EP