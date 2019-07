Berlusconi su nomine UE: "Conte dice una grande bugia. L'Italia è assolutamente fuori dalla porta"

Di redazione Blogo.it mercoledì 3 luglio 2019

Secondo il Presidente di Forza Italia Conte non ha avuto alcun ruolo nella scelta delle nomine.

Il Presidente di Forza Italia e ora eurodeputato Silvio Berlusconi ha commentato le nomine dei vertici UE avvenute tra ieri e oggi e ha detto chiaramente di non essere soddisfatto perché si tratta una scelta che "è scaturita, come ha detto Macron, da un accordo tra Germania e Francia che ha dato vita a un pacchetto compromissorio".

A margine della seduta dell'Europarlamento che ha eletto David Sassoli del PD come suo Presidente, Berlusconi ha detto che Forza Italia ha votato scheda bianca, perché si trattava comunque di un candidato italiano. Poi, sul ruolo avuto dal Premier Giuseppe Conte, Berlusconi ha detto che in realtà non ha avuto alcuna influenza sulla scelta delle nomine e ha sottolineato: