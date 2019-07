Vertice sulle autonomie, Governo vicino ad un'intesa

Di redazione Blogo.it mercoledì 3 luglio 2019

Vertice sulle autonomie regionali. Il leghista Garavaglia: "non ci sono stati intoppi"

Questa sera a Palazzo Chigi si sta tenendo un vertice decisivo per quanto riguarda le autonomie regionali, tema particolarmente caro alla Lega e ai suoi governatori Fontana e Zaia. Entrando a Palazzo Chigi Matteo Salvini ha ribadito che "il testo è pronto da mesi". Dopo l'accordo tra le forze di Governo il testo passerà all'esame del Parlamento, ma solo dopo aver trovato un'intesa solida con le regioni: "il Consiglio dei ministri dovrà approvare un'intesa che poi dovrà essere sottoposta alle Regioni, perché le Regioni che sono protagoniste devono dire sì o no, e poi il Parlamento potrà discutere. Ci sono le commissioni che possono approfondire, possono suggerire, possono modificare, per carità di Dio. Però, se dal Cdm non esce un testo, di cosa stiamo parlando? E quindi l'importante è che esca un testo".

A questo vertice di Governo hanno preso parte tutti i ministri, oltre al Premier e ai suoi due vice. Uscendo da Palazzo Chigi il viceministro dell'economia, Massimo Garavaglia, ha assicurato che non si sono presentati intoppi per quanto riguarda "la parte finanziaria", giudicando possibile l'ipotesi che si chiuda il discorso entro questa sera. Quando Garavaglia ha lasciato il vertice era ancora in corso il confronto su competenze e deleghe.