Migranti, barca a vela di Mediterranea salva 54 persone al largo della Libia

Di redazione Blogo.it giovedì 4 luglio 2019

I 54 migranti salvati da un barcone in avaria sono ora a bordo della barca a vela dell'ong Mediterranea, in cerca di un porto sicuro in cui attraccare.

Una barca a vela della ong italiana Mediterranea ha tratto in salvo 54 naufraghi che stavano rischiando la vita a bordo di un gommone in avaria in zona SAR libica.

L'equipaggio della barca a vale Alex ha prontamente allertato la Guardia Costiera di Roma, che avrebbe invitato l'ong a lasciar gestire la situazione alle motovedette di Tripoli, che avrebbero riportato indietro i migranti. Per scongiurare questa opzione, l'equipaggio è intervenuto, ha fatto salire a bordo i migranti e si è allontanata dalla zona dopo un breve inseguimento da parte di un motovedetta libica.

🔴 Tutti i 54 naufraghi sono stati salvati e si trovano adesso a bordo di ALEX #Mediterranea. Tra loro 11 donne (tre incinte) e 4 bambini. Motovedetta libica arrivata tardi, prima intima l'alt, poi si allontana dalla scena. — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) July 4, 2019

Ora la situazione a bordo della barca è drammatica: con i suoi 18 metri di lunghezza, l'imbarcazione non è in grado di prendersi cura a lungo dei migranti tratti in salvo e già molto provati dal viaggio in gommone. Tra le persone soccorse ci sono tre donne incinte, di cui una in gravi condizioni, e quattro bambini.

L'equipaggio, composto da undici persone, ha già lanciato l'appello all'Europa: serve un porto sicuro quanto prima. Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini è prontamente intervenuto sulla vicenda, invitando l'imbarcazione a recarsi in Tunisia:

Gli immigrati presi a bordo da Mediterranea sono in acque libiche, e attualmente sono più vicini di decine di miglia nautiche alla Tunisia rispetto a Lampedusa.

Se questa ong ha davvero a cuore la salvezza degli immigrati faccia rotta nel porto sicuro più vicino, altrimenti sappia che attiveremo tutte le procedure per evitare che il traffico di esseri umani abbia l’Italia come punto di arrivo.