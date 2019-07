Renzi: "Migranti? Aiutiamoli a casa loro, non è sbagliato"

Matteo Renzi scrive a La Repubblica spiegando come il PD abbia spianato la strada al governo gialloverde: "Ecco le nostre colpe"

Matteo Renzi scrive al quotidiano La Repubblica e non lesina critiche al Partito Democratico. L’ex segretario dem e già presidente del Consiglio, rompe il silenzio facendo anche “mea culpa” sulla questione migranti, molto dibattuta in questi giorni. Parte dell’opinione pubblica, infatti, si scaglia contro i governi guidati dal PD che avrebbero con le loro politiche alimentato gli arrivi dei migranti provenienti dalle coste africane.

"Qualcuno si scaglia contro di noi: chiedete scusa! E di che? Non mi vergogno di ciò che ha fatto il mio governo. Non chiedo scusa - insiste Renzi - per le vite salvate nel Mediterraneo. Non chiedo scusa per aver combattuto il protocollo di Dublino, firmato da Berlusconi e Lega. Non chiedo scusa per aver recuperato i cadaveri del naufragio del 2015. La civiltà è anche dare una sepoltura: ce lo insegna Antigone, ce lo insegna Priamo".