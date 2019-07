Mediterranea, smentito accordo Malta-Italia? L'ong: "Ci dicono che non arriverà nessuno"

Di redazione Blogo.it venerdì 5 luglio 2019

L'annunciato accordo tra La Valletta e Romalo scambio di migranti - 54 saranno accolti da Malta, l'Italia si farà carico di 55 persone attualmente ospitate sull'isola - non trova conferma da parte del governo italiano.

La vicenda del veliero Alex dell'ong italiana Mediterranea sembra sempre più circondata dal caos. L'imbarcazione è giunta alle prime ore di oggi al largo di Lampedusa, rispettando il limite delle 12 miglia e rimanendo quindi in acque internazionali, ma le varie promesse di intervento o di possibili accordi tra Italia e Malta non sembrano essersi concretizzate.

Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini ha vietato l'ingresso in acque italiane all'imbarcazione e stanotte dal governo di Malta era giunto l'invito ad attraccare sull'isola "come gesto di buona volontà", anche se questo avrebbe costretto la barca a vela a percorrere ulteriori 100 miglia per raggiungere il porto di Malta:

Sono solo le 10 ma il sole è a picco, stiamo cercando di fare ombra ai naufraghi. Sono soprattutto le donne a stare male nonostante le cure della dottoressa.

Fare circa 100 miglia verso Malta è impossibile in queste condizioni, le autorità ne sono informate da tempo.

Il governo di La Valletta aveva confermato questa mattina di essere pronto ad accogliere i 54 migranti del veliero Alex e inviare una nave militare ad effettuare il trasbordo, ma solo se l'Italia accetterà di accogliere i 55 migranti sbarcati nei giorni scorsi a Malta. Uno scambio inutile e potenzialmente pericoloso per i naufraghi, ma anche un gioco di potere tra Italia e Malta a cui il governo di Giuseppe Conte non sembra volersi prestare.

Se, infatti, Malta aveva dato per certo l'accordo con l'Italia, da Roma non sono arrivate conferme e neanche l'equipaggio del veliero Alex o l'ong Mediterranea hanno ricevuto comunicazioni in tal senso. Anzi. La portavoce dell'ong, Alessandra Sciurba, ha confermato in mattinata che nessuna nave militare è stata inviata in soccorso:

Purtroppo non c'è nessuna nave delle Forze Armate in arrivo da Malta per trasbordare e prendersi in carico le 54 persone che sono a bordo del nostro veliero. Il nostro capo missione ha appena parlato con il Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma il cui responsabile ha affermato che non c'è alcuna intenzione di organizzare il trasferimento con mezzi militari maltesi o italiani.