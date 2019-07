Calenda a Renzi: "Polemica retroattiva su Minniti e Gentiloni è sbagliata e ingiusta. Piuttosto pensiamo al Migrant Compact"

Matteo Renzi, come abbiamo visto, oggi ha pubblicato una lettera su Repubblica parlando di come il PD, quando era al governo, ha affrontato la questione migranti. Quando ha condiviso quanto fatto su Twitter, gli ha risposto Carlo Calenda, il quale ha scritto, rivolgendosi direttamente all'ex Premier:

"Molte parti condivisibili ma non l’attacco a Paolo Gentiloni e Minniti. A prescindere dal fatto che i provvedimenti sono tutti stati votati dal PD di cui eri segretario, sai benissimo che l’emergenza c’era eccome. Fino a 2016 inoltrato i migranti entravano in Italia e andavano negli altri Paesi europei. Dopo chiusura Schengen e identificazione no. 180k migranti non sono qualche persona. Il problema è nato quando Gentiloni era al governo. Ancora ieri sera ti ho difeso su fake news flessibilità/migranti. Non ricominciamo a farci del male"