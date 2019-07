Carola Rackete: "Salvini ha violato i diritti umani. Il governo tedesco? Mi ha lasciato sola"

Di redazione Blogo.it venerdì 5 luglio 2019

La capitana della Sea Watch ha rilasciato un'intervista a Der Spiegel.

È tempo di interviste per Carola Rackete. Dopo l'avventura in mare con la Sea Watch, i giorni di arresti domiciliari ad Agrigento, gli interrogatori e le polemiche con Matteo Salvini, la 31enne tedesca ha rilasciato delle interviste con importanti testate, in particolare con il settimanale Der Spiegel e con la Repubblica, che le pubblicheranno nei numeri di domani.

Der Spiegel ha già diffuso la copertina in cui c'è proprio il volto di Rackete, ribattezzata "Capitan Europa". Al settimanale tedesco la capitana ha detto:

"La politica di Salvini ha violato i diritti umani: Il suo modo di esprimersi è irrispettoso, non è appropriato per un politico di alto livello"

E ha spiegato che l'equipaggio della Sea Watch aveva inviato rapporti medici giornalieri sulle condizioni dei soccorsi, anche al Centro di soccorso italiano a Roma, ma "nessuno ha ascoltato, nessuno ha risposto". Ha raccontato di essersi trovata al comando della nave quasi per caso, perché ha sostituito un collega all'ultimo momento, ma ha anche detto che rifarebbe tutto esattamente come lo ha fatto.

Rackete è stata molto critica anche nei confronti del governo tedesco e in particolare del ministro dell'Interno Horst Seehofer, cui peraltro proprio oggi Salvini ha scritto, ma per un'altra questione, quella della Alan Kurdi. La capitana ha detto:

"Mi sono sentita lasciata sola. La mia impressione è stata che a livello nazionale e internazionale nessuno volesse davvero aiutare. Si sono sempre passati la patata bollente, mentre avevamo ancora 40 sopravvissuti a bordo. Ha fallito il ministro degli Interni Horst Seehofer, che non aveva alcun desiderio di accettare le offerte delle città di ospitare i migranti a bordo della nave"

A Repubblica Rackete ha anche detto che non è vero che è ricca, suo padre è un conservatore e rispetto a lui ha idee diverse.