Lotti: "Nel PD ci sono due pesi e due misure. Non ho mai commesso reati, né avuto vantaggi personali"

L'ex ministro dello Sport Luca Lotti si è autosospeso dal PD da tre settimane per il suo coinvolgimento nello scandalo sulle nomine nelle procure che ha poi fagocitato anche Csm e Anm, ma questo non gli ha impedito di fondare una nuova corrente all'interno del partito, Base riformista, che fa capo anche a un altro "renziano", Lorenzo Guerini.

Proprio per Base riformista oggi Lotti ha aperto la prima riunione a Montecatini Terme e durante il suo discorso è tornato sulla sua sospensione:

"Qualcuno, anche chi ha chiesto un mio passo indietro, ha detto che si tratta solo di una questione di opportunità politica. Dispiace constatare che quando, ad esempio, membri del nostro partito hanno organizzato comitati per No al referendum costituzionale il livello di inopportunità politica aveva parametri diversi! Così come dispiace vedere che in altri casi ci siano stati due pesi e due misure"