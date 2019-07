Mediterranea, equipaggio dell'Alex: "È impossibile affrontare 15 ore di navigazione. Ci ribaltiamo"

Di redazione Blogo.it venerdì 5 luglio 2019

"Tutto questo va in scena perché non si vuole che nei porti italiani entri l'immagine dell'umanità".

Da due giorni in circa sessanta persone su una barca a vela di soli 18 metri, senza il bagno, senza "coperta", con le coperte termiche come unico mezzo per proteggersi dal sole e con casi di pidocchi e scabbia a bordo. Questa è la situazione a bordo dell'Alex, la barca della Ong Mediterranea che è bloccata in acque internazionali in attesa che navi italiane o maltesi si avvicinino per il trasbordo.

La Open Arms si era offerta di effettuare il trasbordo, ma le è stato negato, perché sempre di Ong si tratta. La linea del Viminale è questa: "L'Alex vada a La Valletta". Il motivo è che non vuole che l'Italia abbia a che fare con persone salvate da una Ong, perché creerebbe un "precedente". Il MoVimento 5 Stelle non ha il coraggio di opporsi a questo modo di agire e così i 41 migranti rimasti a bordo (a 13 è stato preso di trasbordare) più l'equipaggio sono costretti a stare in mezzo al mare in attesa che qualcuno, finalmente, si degni di andarli a prendere.

L'Alex, infatti, non può navigare per 15 ore verso Malta in quelle condizioni, perché il peso, a causa del carico eccessivo, i migranti cadrebbero in acqua alla prima onda in mare al largo. Lampedusa, invece, è a solo un'ora di navigazione.

Secondo quanto ha raccontato Alessandra Sciurba che è a bordo dell'Alex, i migranti sono stremati, ma sono pronti a qualsiasi soluzione, perché hanno detto che è qualunque posto è meglio di un solo altro secondo in Libia.

Mediterranea ha anche spiegato che non è vero che ha rifiutato La Valletta come porto sicuro, ma semplicemente non ce la fa a raggiungerla e dunque ha bisogno che navi maltesi (o italiane, che sarebbero più vicine) vadano a effettuare il trasbordo dei migranti per portarli a Malta.

"Non abbiamo rifiutato La Valletta come porto sicuro ma in queste condizioni è impossibile affrontare 15 ore di navigazione. Siamo in attesa di assetti navali italiane o maltesi che prendano a bordo queste persone. Tutto questo va in scena perché non si vuole che nei porti italiani entri l'immagine dell'umanità"

Da ore il Ministero della Difesa ha detto di aver messo a disposizione delle navi della Marina Militare per l'evacuazione dell'Alex, ma non è ancora arrivato il via libera dal Viminale.

"Non abbiamo rifiutato La Valletta come porto sicuro ma in queste condizioni è impossibile affrontare 15 ore di navigazione. Siamo in attesa di assetti navali italiane o maltesi che prendano a bordo queste persone".



