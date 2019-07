Migranti: Alan Kurdi respinta anche da Malta

Di redazione Blogo.it domenica 7 luglio 2019

La Nave della ong Sea-Eye ha lasciato Lampedusa e si diretta verso Malta, dove ha trovato lo stesso tipo di accoglienza

La Alan Kurdi è stata respinta anche da Malta. La nave della Ong tedesca Sea Eye ieri sera si trovava al limite delle acque territoriali italiane davanti a Lampedusa, ma nella tarda serata ha deciso di cambiare rotta e dirigersi verso Malta perché, come spiegato in un tweet, "non possiamo aspettare che lo stato di emergenza prevalga a bordo". E "resta da vedere se i governi europei sostengano la posizione dell'Italia. La gente non è una merce di scambio".

Gorden Isler, capo missione della Alan Kurdi, ha giudicato "inaccettabile che persone in stato di necessità debbano rischiare di nuovo la loro vita prima che siano portate in un porto sicuro".

E infine: "Abbiamo salvato persone dalla morte e ora dovremmo essere puniti per questo. Abbiamo visto che il governo italiano è pronto a trattenere le persone soccorse a bordo delle navi mettendo così in pericolo le loro stesse vite. Sosteniamo i nostri colleghi (del Veliero di Mediterranea ndr) che hanno portato i naufraghi a terra in Italia. La decisione di andare a Lampedusa era quella giusta. È giunto il momento di liberare l'Europa dalla prigionia del ministro dell'Interno italiano".

La nave della Ong tedesca si è vista però negare l'ingresso nelle acque territoriali maltesi dall'autorità de La Valletta, quindi al momento la sua situazione non è cambiata.