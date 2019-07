Migranti: Malta autorizza lo sbarco dei 65 profughi della Alan Kurdi

Aggiornamento ore 17:03 - Malta ha autorizzato lo sbarco di tutti i 65 migranti presenti a bordo della Alan Kurdi, nave della Ong Sea Eye.

Il Premier maltese Joseph Muscat ha spiegato che, dopo aver discusso con la Commissione UE e con il governo tedesco, il governo di Malta provvederà al trasbordo dei 65 migranti presenti a bordo della Alan Kurdi su sue navi e poi provvederà a farle immediatamente ricollocare in altri Stati UE. Le tre persone collassata saranno evacuate immediatamente, tutti gli altri trasbordati, ma nessuno resterà a Malta. Inoltre Muscat ha detto che come segno di riconoscimento della buona volontà del governo di Malta, gli Stati UE prenderanno anche la metà dei 58 migranti salvati in un'altra operazione dalle stesse navi maltesi.

Following discussions with @EU_Commission and #Germany gov, #Malta gov will transfer 65 rescued immigrants on board #AlanKurdi to @Armed_Forces_MT asset which will then enter a Maltese port. All rescued persons on board will be immediately relocated to other #EU Member States.