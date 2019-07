Sbarchi Ong, Di Stefano: "Salvini si sente Maradona ma è un Higuain fuori forma"

Di Stefano: Salvini ha rifiutato la proposta di trasbordare imigranti a Malta. Lega ribatte: sei ignorante, vai in Venezuela

Il M5s risponde all’accusa di Matteo Salvini, rivolta principalmente al ministro della Difesa Trenta, di averlo lasciato da solo nel caso della Alex e più generale proprio sulla questione delle Ong in mare e dell’immigrazione: "Devono bloccare le navi che vogliono portare clandestini in Italia e non aiutarle nel trasporto" ha detto un irritato ministro dell’Interno e vicepremier rivolgendosi all’alleato di governo.

Una prima replica, indiretta, del M5s è affidata a un post sul Blog delle Stelle, dall’emblematico titolo The Migrants Show, che però non ribatte a Salvini ma se la prende con le ong e la stampa. Pur senza citare Salvini il post però appunta: "Che senso ha rilasciare interviste o andare in Tv se poi queste navi tornano in mare per provocare nuovamente il nostro Paese? Servono fatti, non parole".

Dalla ministra Elisabetta Trenta ancora nessun commento ufficiale alle parole di Salvini. Per il M5s ad andare all’attacco è però il vice ministro degli Esteri Manlio Di Stefano dicendo che Salvini si sente un "Maradona, ma gioca come un Higuain fuori forma".

Spiega Di Stefano:

"Si è chiesto l’intervento della Marina in acque italiane, ma è la Guardia di Finanza a svolgere le funzioni di polizia del mare. Dunque il Ministero dell’Economia, non la Difesa. Ci si è lamentati di non aver ricevuto alcun sostegno, ma è stato il Viminale a rifiutare la proposta della Difesa di trasbordare i migranti a Malta e su questo ci aspettiamo delle spiegazioni. Vedete, il problema è sempre lo stesso: se vuoi fare tutto da solo e non passi mai la palla, se tieni lo sguardo fisso a terra senza accorgerti mai dei tuoi compagni, in porta non ci arrivi mai".

La spiegazione del Viminale è che l'offerta della Difesa di accompagnare i migranti a Malta avrebbe trasformato "le nostre Forze armate in tassisti del mare a servizio della Ong" pur precisando che in questo non c’è: "Nessuno attacco ai militari".

La Lega invece ribatte a Di Stefano tramite l’Agi: "è ignorante, si trasferisca in Venezuela, lasci perdere l’Italia, che è un Paese serio. P.S. Gli sbarchi sonno calati dell’85%, ignorante!".