Caso Marò, oggi l'udienza conclusiva all'Aja

Di redazione Blogo.it lunedì 8 luglio 2019

Il Tribunale arbitrale dell'Aja dovrà decidere chi, tra Italia e India, ha la giurisdizione per giudicare i due Marò Massimiliano Latorre e Salvatore Girone.

Si avvia verso la sua conclusione il procedimento presso la Corte permanente di arbitrato de L'Aia, nei Paesi Bassi, sulla giurisdizione del caso dei due Marò italiani Massimiliano Latorre e Salvatore Girone e la morte dei pescatori indiani Ajeesh Pink e Valentine Jelastine.

I due fucilieri italiani sono rientrati in Italia ormai da diverso tempo - Girone dal 28 maggio 2016 e Latorre dal 13 settembre 2014 - ma il processo per la morte dei due pescatori non si è ancora svolto proprio perchè non si è arrivati ad un accordo sul luogo del processo, con l'India convinta di dover giudicare i due militari italiani e l'Italia che sostiene di avere la giurisdizione sul caso.

Oggi, a pochi mesi dall'avvio del procedimento davanti al Tribunale arbitrale dell'Aja, si svolgerà l'udienza conclusiva e si scoprirà così quale dei due Paesi dovrà indagare sulla vicenda ed eventualmente processare i due Marò.

A seguire da vicino la vicenda per l'Italia c'è l'ambasciatore Francesco Azzarello, che auspica una sentenza a favore dell'Italia e sottolinea come in India i due militari sono già considerati colpevoli di omicidio:

Agli occhi dell'India non c'è presunzione di innocenza: i Marò erano colpevoli di omicidio ancora prima che le accuse fossero formulate. Ci sono stati ingiustificabili rinvii del processo. Sono state inventate speciali procedure, in violazione con la stessa Costituzione indiana. [...] Le considerazioni umanitarie sono rilevanti: alla fine di questo arbitrato, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone saranno stati privati, a vari livelli, della loro libertà senza alcuna imputazione per otto anni.

L'India, nel corso di questi anni, non ha mai fatto un passo indietro e oggi il rappresentante di Delhi G. Balasubramanian ha ribadito di essere certo della colpevolezza dei due militari indiani: