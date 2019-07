Salvini convoca il comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica

Di redazione Blogo.it lunedì 8 luglio 2019

Matteo Salvini ha replicato nuovamente alla Ministra Trenta

Entrando a Palazzo Chigi per il nuovo vertice sulle autonomie, Matteo Salvini ha annunciato di aver convocato il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica per le ore 17. Questa è la sua risposta dopo le polemiche con la Ministra Trenta, che Salvini stesso ha sollevato.

Il Viminale ha accusato la Ministra della Difesa di non aver collaborato per risolvere la questione del veliero Alex della Ong Mediterranea. La Ministra ha risposto in un primo momento ieri smentendo la ricostruzione di Salvini e poi oggi ha rilanciato, rivendicando la sua contrarietà all'annullamento della missione Sophia che Salvini volle fortemente.

Su questo punto Salvini ha replicato difendendo la decisione presa a suo tempo: "Con tutto il rispetto, la missione Sophia recuperò decine di migliaia di immigrati e li portò tutti in Italia perché questo era nelle regole della missione. Ditemi voi se questo è contrasto all’immigrazione clandestina. Altre missioni europee? Chiedetelo all’Europa, che sta dormendo da anni"

E poi: "Basta che le missioni coinvolgano tutti i porti europei e l’Italia non sia il punto di unico e ultimo approdo. La missione Sophia coinvolgeva solo l'Italia e sinceramente non mi sembrava molto europea. Io il lunedì mattina mi alzo contento, altri si alzano un po’ nervosetti ma è un problema loro".