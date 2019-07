Taglio ai vitalizi, la Cassazione boccia i ricorsi, Di Maio esulta: "Risparmieremo 280 milioni"

Di redazione Blogo.it lunedì 8 luglio 2019

Alcuni ex parlamentari avevano fatto ricorso per riavere il privilegio.

Il vicepremier Luigi Di Maio oggi pomeriggio ha pubblicato un post per festeggiare il fatto che la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un ex parlamentare contro la delibera dell'ufficio di Presidenza di Montecitorio che taglia i vitalizi a ex deputati ed ed ex senatori. Lo ha spiegato la vicepresidente della Camera Maria Edera Spadoni:

"È stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un ex parlamentare, il quale aveva già impugnato davanti al Consiglio di Giurisdizione della Camera la delibera del luglio scorso dell'ufficio di presidenza di Montecitorio, per effetto della quale il suo vitalizio era stato decurtato del 44,41%. Con un'ordinanza depositata oggi, la Suprema Corte ha bocciato il ricorso sottolineando che è 'da escludere che in questa sede vi sia spazio per l'esame di una qualsiasi censura riguardante la misura e l'attribuzione degli assegni vitalizi degli ex parlamentari"

Di Maio, condividendo la notizia con i suoi follower, ha scritto:

"Vi ricordate il taglio dei vitalizi degli ex parlamentari che abbiamo fatto nei mesi scorsi? Qualcuno ha fatto ricorso per conservare il privilegio che percepiva ingiustamente da anni. Ma oggi è arrivata una bellissima notizia: la Cassazione ha bocciato il ricorso! Perché sui vitalizi e sulle indennità parlamentari decidono solo gli organi dell’autodichia, a garanzia dell’autonomia del Parlamento. E gli Uffici di Presidenza delle Camere, anche grazie ai nostri portavoce, hanno deciso di tagliare questi privilegi assolutamente iniqui"

Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico pensa ovviamente al risparmio che ne deriva per le casse dello Stato: