Immigrazione, Conte scrive ai ministri e convoca un vertice urgente

Di redazione Blogo.it lunedì 8 luglio 2019

Il Premier sprona alla coordinazione delle iniziative per evitare "sovrapposizioni o malintesi".

Secondo quanto riportato da AdnKronos e ripreso anche da LaPresse, il Premier Giuseppe Conte ha convocato un vertice sul tema dei migranti per mercoledì 10 luglio 2019 alle ore 19. Il Presidente del Consiglio dei Ministri avrebbe scritto una lettera ai ministri coinvolti, ossia quello dell'Interno Matteo Salvini, quella della Difesa Elisabetta Trenta, quello delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli, quello degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e quello dell'Economia Giovanni Tria.

Nella lettera riportata da AdnKronos si legge:

"Da alcune settimane stiamo assistendo a un progressivo incremento del numero di imbarcazioni che trasportano migranti che si approssimano alle nostre coste e sollecitano un attracco nei nostri porti. Diventa pertanto ancora più urgente coordinare le iniziative dei ministeri competenti, anche al fine di evitare che possano ingenerarsi sovrapposizioni o malintesi che finirebbero per nuocere alla nostra azione"

La convocazione di questo vertice arriva all'indomani degli screzi che ci sono stati tra Salvini e Trenta e in particolare dopo che il ministro dell'Interno ha detto di essersi sentito lasciato "solo" a combattere contro le Ong e contro gli sbarchi.

Oggi si è svolto anche il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza, presieduto proprio da Salvini, che, tra le nuove misure contro l'immigrazione irregolare e la difesa dei porti italiani, prevede l'incremento dei controlli anche con radar, mezzi aerei e navali per ridurre le partenze, la presenza di navi della Marina Militare e della Guardia di Finanza per difendere i porti, novità, queste, che richiederanno anche l'impegno di Trenta e Tria.

Sono inoltre previsti contatti con la Tunisia per migliorare e aumentare i rimpatri e ridurre le partenze. Saranno anche inviate altre dieci motovedette italiane alla guardia costiera libica.