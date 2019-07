Pozzallo, in arrivo pattugliatore della Guardia di Finanza con 47 migranti a bordo

Di redazione Blogo.it lunedì 8 luglio 2019

L'arrivo è previsto intorno alle 2:30 di notte.

Questa notte, intorno alle ore 2:30 di martedì 9 luglio 2019, è atteso nel porto di Pozzallo di Ragusa l'arrivo di un pattugliatore della Guardia di Finanza con a bordo 47 migranti, tra i quali dieci donne, che sono stati salvati nelle ore precedenti e sono in prevalenza di nazionalità tunisina e ivoriana.

Secondo le prime informazioni non ci sono casi sanitari urgenti, per cui probabilmente non sarà fatta la sosta a Lampedusa che era stata inizialmente paventata per lasciare le persone più in difficoltà dal punto di vista medico.

I 47 migranti sono stati salvati in due diversi naufragi avvenuti nel mare a Sud di Lampedusa.