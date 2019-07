Navi Ong, Salvini rincara le multe. Sanzioni fino a 1 milione di euro

Di redazione Blogo.it martedì 9 luglio 2019

Multe fino a un milione di euro per le Ong del mare che soccorrono i migranti e li portano in Italia tra le novità del decreto sicurezza bis



Multe fino a un milione di euro per le Ong del mare che soccorrono i migranti e li portano in Italia. C’è anche il mega rincaro delle contravvenzioni per le navi che non rispettano i divieti introdotti dal decreto sicurezza bis tra le novità delle ultime ore. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini punta chiaramente sull’effetto deterrenza della norma.

Le multe fin qui previste dal decreto sicurezza bis andavano da 10mila a un massimo di 50mila euro. Ora andranno da 150mila euro a 1 milione di euro, secondo quanto prevede un emendamento al decreto depositato dalla Lega, a prima firma del capogruppo del Carroccio in commissione Affari costituzionali di Montecitorio Igor Iezzi.

Gli emendamenti al decreto sicurezza bis in Commissione Affari costituzionali e Giustizia della Camera potranno essere presentati fino alle 15 di oggi ma l’ufficio di presidenza delle Commissioni, che si riunisce stamattina, potrebbe decidere per lo slittamento dei termini.

La Lega rompe dunque il compromesso raggiunto con l’alleato di governo sulle multe alle navi Ong, niente più sanzioni ridotte come voleva Di Maio. Dopo il caso della nave Sea Watch della omonima Ong tedesca e del veliero Alex della ong italiana Mediterranea, il ministro dell’Interno ha attaccato la ministra della Difesa Elisabetta Trenta (M5s) di averlo lasciato solo facendo risalire la tensione nel governo a livelli di guardia.

Quindi la decisione di inasprire il decreto da parte del Viminale. Tra le ultime novità del decreto sicurezza bis, lo schieramento di navi militari, di Gdf e Marina, "a difesa" dei porti italiani.