La Lega pronta alla "pace fiscale 2", il M5S dice subito no

Di redazione Blogo.it martedì 9 luglio 2019

Nuovo terreno di scontro nella maggioranza di governo: la Lega lavora per la "pace fiscale 2", il M5S replica che "con noi nessun condono passerà mai"

La Lega lavora alla "pace fiscale 2", ma si preannuncia un nuovo scontro all’interno della maggioranza di governo. Ad annunciare gli obiettivi del partito di Matteo Salvini è il sottosegretario al Mef, Massimo Bitonci. L’ex sindaco sostiene che il decreto fiscale collegato alla legge di stabilità 2019 "è stato scritto nei nostri uffici, mio e di Garavaglia, e ha avuto risultati assolutamente ottimi, con 38 miliardi di cartelle lavorate, 21 miliardi di incassi previsti e 1 milione e 700mila" contribuenti coinvolti.

Questi risultati hanno spinto il Carroccio a preparare il terreno per il passo successivo: "Proprio per questo lavoriamo alla 'pace fiscale 2' e abbiamo iniziato una serie di elaborazioni", ribadisce Bitonci. All’interno del corposo pacchetto fiscale di cui si stanno occupando i tecnici leghisti, ci sarebbe la “pace fiscale 2 “, ma anche il saldo e stralcio per le imprese, l’emersione del contante, l’azzeramento dei coti per le transazioni tramite bancomat e carte di credito e altre misure per la definizione del contenzioso.

M5S: "Non passerà nessun condono"

Ma non è tutto, perché al vaglio ci sarebbe anche l’ipotesi di una versione light della dichiarazione integrativa speciale, o per i capitali all’estero o senza scudi penali. Un pacchetto che non fa fare salti di gioia all’altro partito di maggioranza, il Movimento 5 Stelle. "Con noi nessun condono passerà mai - fanno sapere fonti pentastellate all’Ansa - . Piuttosto bisogna intensificare la lotta, fino al carcere, contro i grandi evasori. Non è giusto che a pagare le tasse di chi ha evaso arricchendosi alle spalle del paese siano famiglie e classe media. Bisogna lottare contro i grandi evasori".