Boldrini: "Salvini infetta la società, in Italia c’è emergenza odio”

Di redazione Blogo.it mercoledì 10 luglio 2019

Laura Boldrini: Salvini alimenta clima di odio. La replica del ministro: infetto la società... Mah... Che dite, ste scemenze saranno colpa del caldo?

"Infetto la società... Mah... Che dite, ste scemenze saranno colpa del caldo? Matteo Salvini, sui suoi canali social, replica così alle parole di Laura Boldrini. La deputata di Sel ed ex presidente della Camera ha "apprezzato" quanto detto ieri dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle Pari opportunità Vincenzo Spadafora che, in una intervista a Repubblica, ha attaccato il ministro dell’Interno Matteo Salvini accusandolo di usare un linguaggio che fomenta il maschilismo. Spadafora ha parlato di "pericolosa deriva sessista".

Un‘intervista che ha fatto inevitabilmente salire la temperatura nel governo, con il leader del Carroccio che ha chiesto le dimissioni del sottosegretario. Secondo Boldrini ora Spadafora: "Non ha alternative. A questo punto deve tirare le somme: vuole restare fedele ai suoi princìpi oppure desidera continuare l’esperienza di Governo con chi ha un’opinione opposte alla sua? Insomma, ha ragione Salvini quando gli dice: O chiedi scusa, o ti dimetti".

Intervistata dall’Huffington Post Italia Boldrini sostiene che sì, in Italia c’è un’emergenza odio "ed è stato Salvini ad avviare la politica dell’odio che ruota attorno alla ricerca del capro espiatorio. Una volta se la prende con i migranti, un’altra con le istituzioni europee, un’altra volta ancora con chi lavora nei centri di accoglienza. Addirittura è arrivato a prendere di mira il vincitore di Sanremo. Tutto questo infetta la società. La sua propaganda ha messo in ginocchio l’Italia. Ma quale emergenza migranti? Qui da noi la vera emergenza è l’emigrazione, la fuga dei nostri giovani che formiamo e poi regaliamo al resto del mondo. Per non parlare dell’iniquità fiscale e della questione ambientale, assente dal dibattito pubblico. Se questo è un governo...".

Come contrastare la politica dell’odio? "Di certo, con l’educazione alla convivenza e l’educazione sentimentale. Poi bisogna fare in modo che le donne abbiano un lavoro. Infine, si contrasta con la valorizzazione del capitale umano femminile. In Italia si fanno i dibattiti pubblici senza coinvolgere le donne. Ci rendiamo conto?" chiosa la parlamentare.