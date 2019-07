Fincantieri: "Ci servono 5-6 mila persone, ma i giovani hanno perso la voglia di lavorare"

L'ad di Fincantieri Giuseppe Bono spiega le difficoltà che ha la società nel trovare nuovi dipendenti: "Abbiamo lavoro per 10 anni, cresciamo ad un ritmo del 10%, ma sembra che i giovani abbiano perso la voglia di lavorare"

Fincantieri è alla ricerca di nuovi lavoratori, almeno 5-6 mila persone da assumere nel corso dei prossimi due o tre anni, ma quella che in un momento di crisi del lavoro dovrebbe essere un'impresa facilissima, sembra attualmente impossibile. O almeno ne è convinto l'amministratore delegato Giuseppe Bono, che nel corso del suo intervento durante la conferenza della CISL si è lamentato della presunta pigrizia dei giovani italiani:

Nei prossimi 2-3 anni avremo bisogno di 5-6 mila lavoratori ma non so dove andarli a trovare. Si tratta di carpentieri, saldatori... Abbiamo lavoro per 10 anni, cresciamo ad un ritmo del 10%, ma sembra che i giovani abbiano perso la voglia di lavorare.

Bono critica a 360 gradi la gioventù italiana e si dice convinto che i più giovani preferiscano fare i rider e guadagnare 600 euro al mese invece di diventare saldatori a 1.600 euro al mese:

Oggi l'Italia è peggio dell’Unione Sovietica. Siamo irregimentati. Il lavoro è dignità. Se uno si accontenta di fare il rider a 500-600 euro, da noi un lavoratore medio prende 1.600 euro al mese. Quindi penso che se uno volesse guardare al futuro non si accontenterebbe di quello. [...] Non è che fare il rider sia meno faticoso che fare il saldatore. Purtroppo abbiamo cambiato cultura. L’altro giorno è uscita una statistica che diceva che il 70% dei laureati sono figli di genitori non laureati. E’ un fatto positivo. Però loro non trovano lavoro, i genitori sì. Allora la domanda è: o il lavoro dei genitori non c’è o i figli non vogliono farlo.