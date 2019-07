Salvini cerca una casa per i cani del Cara di Mineo. Don Ciotti: "Gli preferisce agli esseri umani"

Di redazione Blogo.it venerdì 12 luglio 2019

L'impegno del ministro dell'Interno per i 117 randagi del centro.

Matteo Salvini ha pubblicato sui suoi canali social un video in cui invita le persone ad adottare i 117 cani randagi del centro di Mineo che ospitava i migranti ed è stato svuotato. Il suo impagno per i cani, però, ha scatenato non poche polemiche.

Don Luigi Ciotti ha detto:

"Prima la Madonna e i Santi, ora i cani che, per carità, sono creature e meritano grande rispetto. E gli uomini no? Mi piacerebbe lo stesso rispetto verso le persone, umiliate nella loro dignità"

Amici, abbiamo bisogno di voi!

117 cani sono gli ultimi ospiti del CARA di Mineo che come promesso ieri abbiamo chiuso, risparmiando un sacco di soldi.

Entro il 31 agosto questi amici devono trovare una nuova casa! pic.twitter.com/zMjr8WyEuC — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 11 luglio 2019

I migranti, intanto sono stati trasferiti in altri centri, molti in quello di Isola Capo Rizzuto, quello che per anni è stato gestito dalla 'ndrangheta. Una trentina di persone, invece, in base al decreto sicurezza non hanno più diritto all'accoglienza e sono sostanzialmente finiti per strada. Due di loro hanno gravi problemi psichici e lo psichiatra del Medu dice che non riescono più a trovarli. Alcuni invece sono stati ospitati momentaneamente in una casa della Caritas.

Salvini, condividendo la notizia, ha detto che questa storia del suo impegno per i cani non va giù alla sinistra ma intanto le critiche arrivano anche dai suoi alleati di governo del MoVimento 5 Stelle. Giuseppe Brescia, infatti, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, ha commentato:

"Mi dispiace che dal Viminale non si sia pensato prima a trovare una soluzione a questa vicenda, magari già nella fase di sgombero iniziata a febbraio. E spero che si dia una soluzione definitiva ai 30 invisibili ospitati dalla diocesi"

E per quanto riguarda la sinistra le critiche ovviamente non sono mancate. Nicola Fratoianni ha detto: