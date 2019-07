Imane Fadil non è stata avvelenata: "Morta per cause naturali"

12 luglio 2019

Gli esperti incaricati di stabilire le cause della morte di Imane Fadil non hanno ancora trovato una risposta

La morte di Imane Fadil non rientra tra quelle "sospette". Questa è la sintesi del parere degli esperti che stanno analizzando il cadavere della modella marocchina di 34 anni, deceduta lo scorso 1 marzo presso l'Ospedale Humanitas di Milano, dove era ricoverata dal 29 gennaio. Dopo la sua morte la Procura di Milano aveva aperto un fascicolo contro ignoti con l'ipotesi di omicidio.

I medici che l'hanno avuta in cura, infatti, non erano riusciti a comprendere quale fosse esattamente la sua patologia, motivo per il quale iniziarono a sospettare che si trattasse di un caso di avvelenamento; la stessa ipotesi fatta da Imane, come hanno riferito successivamente i suoi amici e parenti.

La Fadil era considerata una testimone chiave nel processo 'Ruby ter', l'inchiesta sulla presunta corruzione di testimoni a carico di Silvio Berlusconi - e di altre persone a lui legate - nell'ambito del 'Caso Ruby'. La Fadil aveva chiesto di potersi costituire parte civile nell'ambito del processo e sulla vicenda stava scrivendo un libro.

Secondo gli esperti che hanno eseguito l'autopsia "non ci sono elementi a supporto di ipotesi di morte non naturale". Il lavoro è iniziato lo scorso 16 marzo, condotto da un team guidato dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo, che fin da subito ha escluso l'ipotesi di una morte legata a sostanze radioattive. Gli esami su ossa, tessuti e sangue hanno invece evidenziato la presenza di metalli pesanti (ferro, molibdeno, antimonio e cromo) in concentrazione superiore alla norma, ma comunque non mortale.

Gli esperti hanno preso in considerazione anche l'ipotesi che la giovane donna sia morta a causa di una malattia rara e/o autoimmune, ma non hanno trovato elementi tali da potersi sbilanciare.

Per il momento, dunque, le cause della morte di Imane Fadil restano un mistero.