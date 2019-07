Zingaretti: "Il PD è l'unica alternativa alla deriva italiana"

Nel corso dell'Assemblea nazionale del Partito Democratico, Nicola Zingaretti ha annunciato la riforma dello statuto e i nuovi obiettivi del PD per il prossimo futuro.

Si è riunita oggi all'Ergife Palace Hotel di Roma l'Assemblea nazionale del Partito Democratico, la prima da quando Nicola Zingaretti è stato scelto come segretario del partito. Ed è stato proprio l'intervento del Presidente della Regione Lazio il momento clou dell'evento con l'annuncio di un cambiamento senza precedenti all'interno del PD.

Zingaretti, preso atto di quanto accaduto in passato tra fratture interne e il clamoroso calo di consensi che ha permesso a Matteo Salvini di salire al potere, si è detto pronto a cambiare tutto:

Sul partito dobbiamo cambiare tutto: così non si può andare avanti, basta arcipelago dove si esercita il potere, con un regime correntizio che soffoca tutto. Ci sono realtà territoriali feudalizzate, c’è ancora patrimonio di militanti prezioso. Serve una rivoluzione o non ce la facciamo. [...] La riforma del partito è necessaria perché lo strumento che abbiamo non è più utile a svolgere la sua funzione. Non ce ne siamo occupati perché c’erano le elezioni ma sul partito dobbiamo cambiare tutto perché tutti sappiamo che cosi non si va più avanti.