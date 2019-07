È morto l’ex ministro Augusto Fantozzi

Di redazione Blogo.it sabato 13 luglio 2019

Si è spento a Roma Augusto Fantozzi: aveva 79 anni, era stato ministro delle Finanze durante il governo Dini, i suoi testi in uso nelle università

È morto a Roma Augusto Fantozzi, 79 anni, ex docente universitario e ministro delle finanze durante il governo Dini. A lungo professore di diritto tributario, i testi scritti da Fantozzi sono ancora in uso nelle università per lo studio delle materie fiscali. Tra gli altri incarichi pubblici, ricordiamo quello di deputato, presidente della commissione bilancio alla Camera dei Deputati e commissario straordinario di Alitalia.

Dopo essersi laureato a Roma, Fantozzi ha iniziato la sua carriera di docente a Perugia nel 1971, proseguendo poi alla Sapienza di Roma e alla Luiss. È stato anche membro della consulta della Città del Vaticano e presidente del comitato permanente dell’International Fiscal Association fino al 1995. È stato anche rettore dell’università Giustino Fortunato di Benevento.

In politica sbarca nel 1994 con il Patto Segni, ma nonostante non venga eletto diventerà un anno dopo ministro del governo Dini. Nel 1996 viene eletto con Rinnovamento Italiano, diventando fino al 1998 ministro del Commercio Estero del primo governo Prodi. Nel 1999 aderì ai Democratici.