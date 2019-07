Savoini convocato dai pm sui presunti fondi russi alla Lega

Di redazione Blogo.it lunedì 15 luglio 2019

Lega-Russia: primo interrogatorio davanti ai pm per Gianluca Savoini che ha nominato un legale di fiducia. Il leghista è indagato a Milano



Il premier Giuseppe Conte rassicura: non c’è nessun rischio di caduta del governo sul caso Savoini (nel video in alto). Intanto sul fronte delle indagini relative alla trattativa che sarebbe stata intavolata a Mosca da Gianluca Savoini, presidente dell’associazione Lombardia-Russia, per presunti finanziamenti illeciti russi alla Lega, la procura inizia a muoversi.

Nelle scorse ore è stato notificato all’esponente leghista, indagato a Milano per l’ipotesi di reato di corruzione internazionale, un invito a comparire per oggi pomeriggio. Questo sarà il primo interrogatorio davanti ai pubblici ministeri per Savoini. Dopo la notifica a un avvocato d'ufficio, Savoini ha nominato il proprio legale di fiducia.

Il leader del Carroccio Matteo Salvini intanto ha deciso che non parlerà più del caso Lega-Russia, almeno finché non ci saranno elementi certi sui cui discutere e, almeno per ora, si è rifiutato di riferire in Parlamento come chiesto non solo dal Pd ma anche dall’alleato M5s: quando le Camere chiamano - è stato il rimprovero di Luigi Di maio - un ministro dell’Interno non può esimersi dalla richiesta. Vedremo.