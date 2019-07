Inchiesta fondi russi, Salvini: "Io in aula? Non riferisco su fantasia"

Di redazione Blogo.it mercoledì 17 luglio 2019

Ancora una volta Salvini ha ribadito che non riferirà davanti al Parlamento sull'inchiesta relativa ai fondi russi. Per il Ministro dell'Interno non esiste alcun tema da affrontare, nonostante i ripetuti inviti che gli sono stati rivolti dall'opposizione così come dai gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle.

Salvini si è detto pronto a rispondere "con assoluta tranquillità" alle domande sulla vicenda, ma solo fuori dal Parlamento: "C'è un'inchiesta aperta da mesi, bene, la chiudano. Siamo assolutamente tranquilli, aspettiamo con ansia la chiusura di queste indagini. Quando vado all'estero, oggi vado in Finlandia, non è per affari ma per difendere l'interesse del mio Paese come quando vado a Washington, Mosca, Pechino, Tel Aviv. Se in Finlandia mi facessero una domanda sulla questione Russia non sarei imbarazzato, possono farti la domanda anche sui Fantastici 4 e risponderei con assoluta tranquillità".

Quella di Salvini è una chiara scorrettezza istituzionale; un Ministro della Repubblica ha il dovere di rispondere al Parlamento, che resta sovrano perché eletto direttamente dal popolo. Il Parlamento oltre alla funzione legislativa esercita anche una funzione ispettiva, ovvero di controllo nei confronti dell'operato del Governo o dei singoli membri dello stesso. L'interpellanza può riguardare anche fatti di interesse generale, tra i quali rientra indubbiamente l'inchiesta sui fondi russi.

Salvini, con la sua condotta, non sta quindi venendo meno ad un obbligo di natura morale bensì giuridico, perché al Parlamento il potere ispettivo è riconosciuto direttamente dalla Costituzione.

Qualora dovesse continuare a sottrarsi al confronto uno od entrambi i rami del Parlamento avranno la facoltà di deliberare in merito, ponendo inevitabilmente la questione di fiducia. Quella di Salvini è dunque anche una sfida all'alleato di Governo che avrebbe la facoltà di porre fine all'esperienza del Esecutivo guidato da Conte.