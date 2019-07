Commissione UE, M5S replica alla Lega: "Siete voi ad aver violato l'accordo con noi"

Il Movimento 5 Stelle accusa la Lega di aver violato un accordo per l'elezione di Ursula von der Leyen alla Commissione UE: "Tutti erano d’accordo, con tanto di dichiarazioni pubbliche".

Dopo l'elezione di Ursula von der Leyen a presidente della Commissione UE, riuscita anche grazie al voto dei 14 eurodeputati del Movimento 5 Stelle, la Lega è andata all'attacco degli alleati di governo, ma avversari in Europa, accusandoli di aver cambiato idea all'ultimo minuto sul supporto alla politica tedesca.

Il Movimento 5 Stelle, però, non ci sta e smentisce totalmente la ricostruzione degli eventi fatta dalla Lega, accusando a sua volta il partito di Matteo Salvini di aver infranto un accordo stretto tra le parti:

Dovete sapere che c’era un accordo. Ma questo la Lega non ve lo dirà mai. L’accordo era che anche i cosiddetti “sovranisti”, lontani dai partiti tradizionali, la votassero, sapendo che la "sua" maggioranza non esisteva e in questo modo avremmo potuto condizionare ogni decisione futura in Europa.