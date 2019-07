Lega-Russia, Guardia di Finanza a casa di Francesco Vannucci

Di redazione Blogo.it mercoledì 17 luglio 2019

Quattro agenti delle Fiamme Gialle si sono recate oggi a casa di Francesco Vannucci, il terzo italiano che si trovava all'hotel Metropol di Mosca il 18 ottobre 2018 insieme a Savoini e Gianluca Meranda.

La Guardia di Finanza si è recata oggi a casa di Francesco Vannucci a Suvreto, in provincia di Livorno, per parlare con l'ex bancario che ieri si era fatto avanti sostenendo di essere il terzo cittadino italiano presente all'incontro all'hotel Metropol di Mosca lo scorso 18 ottobre, quello incentrato sui fondi russi da trasferire alla Lega.

Vannucci aveva riferito ieri all'ANSA di essere la persona che nel file audio diffuso da BuzzFeed News viene chiamato "nonno Francesco", ma si era limitato a parlare di quella riunione segreta come di un "incontro prettamente professionale", senza voler entrare nel particolare dei temi affrontati in quell'occasione.

La Procura di Milano, che ha già indagato Gianluca Savoini per corruzione internazionale, sta vagliando in queste ore la posizione di Vannucci e dell'avvocato Gianluca Meranda, il secondo italiano presente a quell'incontro, e non è escluso che l'intervento della Guardia di Finanza sia legato proprio a prendere i primi contatti con Vannucci e fare tutte le verifiche del caso.

Quattro agenti delle Fiamme Gialle sono arrivate nella villetta in cui Vannucci vive con l'anziana madre intorno alle 16 di oggi, mercoledì 17 luglio, e al momento si trovano ancora all'interno dell'abitazione.