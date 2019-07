Renzi: "Lega-M5S telenovela di terza categoria. Si certifichi la crisi e si torni a votare"

Nelle liti continue tra Lega e MoVimento 5 Stelle si inseriscono ovviamente gli esponenti del PD e, in particolare, il senatore Matteo Renzi, che oggi ha cominciato a parlare di tornare a votare. Infatti l'ex Premier ed ex segretario dem ha scritto su Twitter:

"E anche oggi Salvini e Di Maio litigano a mezzo stampa. Sono in grado di governare? Governino. Hanno rotto? Si certifichi in Parlamento la crisi e si torni a votare. Ma basta con questa telenovela di terza categoria.

L’Italia non merita questa pagliacciata permanente"