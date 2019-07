Maria Elena Boschi: "Mozione di sfiducia a Salvini e vediamo come votano i grillini"

Di redazione Blogo.it giovedì 18 luglio 2019

La deputata del PD accusa il M5S di tenere sempre "il piede in due staffe".

Maria Elena Boschi, deputata del PD ed ex ministra degli ultimi due governi PD, su Twitter questa mattina ha parlato dell'attuale ministro dell'Interno Matteo Salvini in relazione alla questione dei presunti fondi della Russia al suo partito, la Lega, vicenda per la quale è in corso un'inchiesta della Procura di Milano. Boschi parla apertamente di una mozione di sfiducia contro il titolare del Viminale e attacca direttamente anche il MoVimento 5 Stelle:

"Salvini fugge dal Parlamento. Il M5S tiene come sempre i piedi in due staffe. C’è solo un modo per essere seri: presentare oggi stesso una mozione di sfiducia a Salvini alla Camera. Così scopriremo finalmente che cosa dirà Salvini e come voteranno i grillini"

Boschi si chiede, dunque, come voterebbero i pentastellati in caso di una mozione di sfiducia contro il loro alleato di governo con il quale, tuttavia, negli ultimi giorni i contrasti si sono inaspriti e nelle ultime ore la situazione sembra quasi precipitare, anche se non è la prima volta che Di Maio e Salvini litigano via social in questo modo, salvo poi ritrovare una specie di accordo. Vedremo se sarà così anche questa volta. Di certo una mozione di sfiducia contro Salvini metterebbe i pentastellati in difficoltà e farebbe venire fuori i dissidi che ci sono all'interno del M5S stesso. Intanto è già arrivata la reazione di Salvini: "Maria Elena e Matteo mi vogliono cacciare, che paura 🤣🤣🤣!"