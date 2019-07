Video, Zingaretti: "Il governo Lega-M5S è fallito. Si dimettano"

giovedì 18 luglio 2019

"Ormai ci sono solo insulti, litigi, il Paese è bloccato e sta pagando un prezzo enorme".

Il segretario del PD Nicola Zingaretti, nelle vesti di governatore del Lazio, oggi è stato ad Amatrice con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per inaugurare la nuova scuola. I giornalisti, ovviamente, gli hanno posto domande sull'attuale situazione del governo Lega-M5S e in particolare del caso dei presunti fondi russi alla Lega, per il quale il PD ha chiesto al ministro dell'Interno e leader del Carroccio Matteo Salvini di riferire in Parlamento. Zingaretti ha risposto:

"Chiedere chiarezza su quanto è avvenuto è l'ABC, il minimo indispensabile. La cosa strana è che dobbiamo anche insistere per chiedere che il Parlamento venga messo a conoscenza di quanto avvenuto. Ma la novità di queste ore è un'altra: la novità è che il progetto politico del governo gialloverde, se mai c'è stato, è fallito. Ormai ci sono solo insulti, litigi, il Paese è bloccato e sta pagando un prezzo enorme"

Poi ha insistito sul fatto che secondo lui il governo Lega-M5S è finito:

"Quindi ne traggano le conseguenze, perché l'avvio, oltre un anno fa, di questa esperienza di governo era basata su un contratto e su una volontà politica, che mi sembra sia naufragata. Non sono più in grado di governare, né di governare insieme e quindi dovrebbero prenderne atto e dimettersi"

Su Facebook ha espresso poi lo stesso pensiero, usando anche le stesse parole e riassumendo così il suo pensiero: