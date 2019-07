Salvini: "Sento mancanza di fiducia anche personale. Oltre questo governo ci sono solo le elezioni"

Matteo Salvini oggi è in Finlandia per il vertice dei ministri dell'Interno dell'Unione Europea e tra un incontro e l'altro ha risposto alle domande dei giornalisti italiani al suo seguito. Quando gli è stato chiesto dei continui contrasti con il MoVimento 5 Stelle, il leader della Lega ha risposto:

"Oltre questo governo ci sono solo le elezioni. Io ce l'ho messa e ce la sto mettendo tutta. Io vorrei lavorare e non passare il tempo a rispondere alle ovvie domande dei giornalisti sugli attacchi di Grillo, Fico e Di Battista. Per un anno il rapporto è stato positivo, i risultati sono lì. Tanti ministri di altri Paesi ci hanno fatto i complimenti per l'atteggiamento di difesa dei confini europei, non solo italiani, ma europei. Io ho dato indicazione ai miei ministri di occuparsi solo dei loro ministeri. Altri non fanno lo stesso"