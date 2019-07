Il M5S risponde a Salvini: "pieno sostegno a Toninelli e Trenta"

Di redazione Blogo.it venerdì 19 luglio 2019

La risposta dei 5 Stelle al nuovo attacco di Salvini ai Ministri Trenta e Toninelli

Dopo qualche ora di riflessione, il Movimento 5 Stelle ha deciso di rispondere alle parole di Matteo Salvini che ha accusato (nuovamente) i Ministri Toninelli e Trenta di frenare l'azione del Governo con la loro "politica dei no".

Ad affrontare l'argomento non è stato né Di Maio né altri elementi di spicco dei 5 Stelle. La replica è infatti stata affidata ad una nota, forse per cercare di evitare nuove controrepliche leghiste: "Non rispondiamo e non risponderemo più a nessun attacco. Tutto il M5S, dagli eletti agli attivisti, danno pieno sostegno ai ministri Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta. Il primo, tra le altre cose, sta compiendo una battaglia importante su Autostrade e sulle tariffe dei caselli, già ridotte; la seconda sta portando avanti importanti provvedimenti, tra cui la legge sui sindacati militari, osteggiata da qualcuno".



E infine: "Ne avremmo di repliche da fare, di appunti da presentare su altri componenti del governo, ma non lo faremo, non replicheremo più a nessun attacco. Siamo stanchi di questi metodi, noi vogliamo governare".