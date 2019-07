Autonomia, Fontana: "Paese in mano a cialtroni"

Di redazione Blogo.it sabato 20 luglio 2019

Dopo il no sul pacchetto proposto dal governo sull’autonomia, il governatore della Regione Lombardia torna a sparare a zero sull’esecutivo

Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia, torna ad esprimere tutto il suo disappunto nei confronti del governo dopo il no alla proposta del pacchetto sull’autonomia. Il presidente Fontana si era già espresso ieri in termini assai negativi, ma oggi è andato ben oltre utilizzando termine pesantissimi nei confronti del governo, principalmente sponda Movimento 5 Stelle. ''Il Paese è nelle mani di cialtroni che per un pugno di voti soffocano un volano di crescita come l'autonomia e contrabbandano il tutto come una battaglia nord contro sud'', le parole del governatore all’Adnkronos.

Fontana sottolinea che sia il momento di smascherare "i biechi interessi politici" che si celano dietro il mancato accoglimento delle richieste di Lombardia e Veneto da parte dell’esecutivo. "Qualcuno - insiste - vuole apparire paladino del Sud e salvare un po' di voti, ma così facendo fa un danno al paese e al Sud stesso". Secondo il governatore leghista, l’attuale riforma andrebbe soprattutto a favore delle regioni meridionali, eppure starebbe passaggio il messaggio opposto.

"Dalla riforma dell'autonomia il primo a beneficiarne sarebbe proprio il Mezzogiorno che avrebbe delle opportunità. Invece siamo nelle mani di alcuni cialtroni bravissimi nel comunicare, ma che stanno impedendo che si realizzi l'efficienza per la crescita del Paese e che andrebbe a vantaggio anche del Sud".

È un attacco su tutta la linea quello di Fontana, che non si spiega perché "se con l'autonomia finanziaria il residuo fiscale grazie alla crescita fosse maggiore e quindi ci fossero più risorse, il Sud ne dovrebbe avere un danno". Quanto all’istruzione, si chiede quale sia il danno qualora la Lombardia "decidesse di far seguire gli studenti da professori che durano tutto il ciclo di studi e non come oggi con supplenti e cambi continui. E magari pagarli anche di più visto che il loro stipendio è una vergogna. Si fa un danno al Sud?".

Alla base dei no della parte penta stellata dell’esecutivo, ci sarebbe senza mezzi termini “malafede”.

"Non c'è nessuna perdita e nessuna riduzione di trasferimenti. Io parlo di ragazzi e di futuro, loro parlano di centri di potere. Io parlo di crescita e loro si inventano stupidate. Nessuno ha mai detto che ogni regione si trattiene le proprie tasse. Tratteremmo le somme che oggi lo Stato spende per svolgere determinati servizi, dando le stesse prestazioni e pure risparmiando".

Se il Sud attualmente si trova in ritardo rispetto alle regioni del Nord, Fontana sostiene non sia una questione di risorse, ma di capacità nell’impiegarle.