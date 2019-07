Sos Mediterranee e Msf: nuova nave per salvare i migranti

Di redazione Blogo.it domenica 21 luglio 2019

La Ong francese Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere annunciano di essere tornate in mare per salvare i migranti con la nave Ocean Viking

Con una nota ufficiale, la Ong francese Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere annunciano di essere tornare in mar per salvare i migranti con la nave Ocean Viking. Fino al 2018, le stesse organizzazioni hanno avuto a disposizione la nave Aquarius, finita nel 2018 al centro di un’inciesta per lo smaltimento di vestiti e scarti infetti. L'Ocean Viking, che batte bandiera norvegese, può accogliere fino a 200 migranti e si sta già dirigendo verso il Mediterraneo.

"Purtroppo - spiegano nella nota congiunta le due organizzazioni - le persone continuano a morire in mare e a subire terribili sofferenze in Libia e mentre i governi europei restano indifferenti, come organizzazione medico-umanitaria non possiamo evitare di continuare a soccorrerle".

Sam Turner, capo missione di Medici senza frontiere per le attività di ricerca e soccorso, sottolinea che se da una parte i governi europei si concentrino sulla cosiddetta crisi migratoria, dall’altra tacciono sulla crisi umanitaria che imperversa nel Mediterraneo e in Libia.

"I governi europei vogliono far credere che la morte di centinaia di persone in mare e la sofferenza di migliaia di rifugiati e migranti intrappolati in Libia siano un prezzo accettabile per le politiche di controllo della migrazione. La cruda realtà - continua - è che mentre sbandierano la fine della cosiddetta crisi migratoria in Europa, fanno consapevolmente finta di non vedere la crisi umanitaria che queste politiche perpetuano in mare e in Libia. Queste morti e sofferenze sono evitabili e finché continueranno, non possiamo restare a guardare".

In Italia, il ministro dell’Interno Matteo Salvini sottolinea che i dati relativi agli sbarchi siano in netto calo rispetto al recente passato, ma Sos Mediterranee e Mds insistono sul fatto che quella del Mediterraneo aia la rotta migratoria più pericolosa al mondo. Magari sono diminuiti gli sbarchi, ma sono in aumento gli annegamenti.