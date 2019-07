Migranti, Macron sull'assenza di Salvini al vertice: "Non si guadagna mai nulla non partecipando"

Di redazione Blogo.it lunedì 22 luglio 2019

Matteo Salvini diserta la riunione dei Ministri dell'Interno UE a Parigi e dopo il vertice attacca il presidente francese Macron per le sue parole sulla gestione dei flussi migratori.

L'assenza del Ministro dell'Interno Matteo Salvini dal vertice dei Ministri dell'Interno dei Paesi UE che si è tenuto oggi a Parigi - il diretto interessato ha preferito disertare e inviare i tecnici del Viminale - non è passata inosservata e a margine dell'incontro il presidente francese Emmanuel Macron, che aveva voluto quel vertice dopo le polemiche che lo aveva travolto sui respingimenti illegali al confine tra Italia e Francia, non ha mancato di farlo notare ricordando al leader della Lega che le cose non si cambiando non partecipando agli incontri ufficiali:

Non si guadagna mai nulla non partecipando.

E così durante il vertice la posizione dell'Italia, che pure era rappresentata dai tecnici inviati da Matteo Salvini, è stata pressoché ignorata. Dopo il summit di Parigi, infatti, ha ribadito l'importanza del lavoro delle ONG del Mar Mediterraneo e sottolineato il principio del porto sicuro più vicino, che nella quasi totalità dei casi è rappresentato da Malta e Lampedusa:

Dobbiamo rispettare le regole umanitarie e del diritto marittimo internazionale. Quando una nave lascia le acque della Libia e si trova in acque internazionali con rifugiati a bordo deve trovare rifugio nel porto più vicino. È una necessità giuridica e pratica. Non si possono far correre rischi a donne e uomini in situazioni di vulnerabilità.

Pur sapendo quali sono le accuse che l'ONU ha lanciato contro il governo francese, Macron ha voluto ricordare che "l'impegno della Francia è totale per proseguire una politica efficace e che risponda ai nostri principi. Non dobbiamo lasciar montare i populismi da nessuna parte".

Non solo. Macron si è rivolto direttamente alle autorità della Libia invitandole a chiudere i centri di detenzione per migranti, mettendo le migliaia di persone rinchiuse al loro interno "in sicurezza secondo i protocolli internazionali".

Il Ministro dell'Interno italiano ha prontamente replicato alle parole di Macron, definendo la riunione di oggi "un flop per la Francia". Salvini ha ricordato a Macron che "l'Italia non prende ordini" e ha lanciato la sfida: