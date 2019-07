Peschereccio italiano sequestrato da motovedetta libica nel golfo della Sirte

Di Redazione Blogo.it martedì 23 luglio 2019

Libia: il Tramontana è stato equestrato nel golfo della Sirte e costretto a dirigersi a Misurata, Farnesina allerta ambasciatore, le ultime notizie

Un peschereccio italiano è stato sequestrato da una motovedetta libica nel golfo della Sirte e quindi dirottato verso il porto di Misurata. A darne notizia è stata la Farnesina che in una nota ufficiale ha spiegato che il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi ha dato

"istruzioni all'ambasciatore d'Italia di adoperarsi con la massima efficacia al fine del corretto trattamento e di un rapido rilascio dei membri dell'equipaggio e dell'imbarcazione, costretta a dirigersi verso il porto di Misurata".

Il peschereccio, denominato Tramontana, è registrato nella marineria di Mazara del Vallo (Trapani), l’equipaggio è composto da sette persone, cinque mazaresi e due tunisini. Le ragioni del sequestro "non sono ancora chiare" seguita a spiegare la Farnesina sottolineando che il peschereccio si trovava, verosimilmente per una battuta di pesca, in una zona classificata ad alto rischio dal Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti e delle infrastrutture.