Zingaretti: "Il PD non c'entra con Bibbiano. Querele per tutti gli sciacalli come Di Maio"

Nicola Zingaretti, segretario del PD, difende il partito dagli accostamenti continui che si fanno con il caso di Bibbiano e gli affidi illeciti di bambini che, secondo l'accusa, venivano anche psicologicamente manipolati dagli assistenti sociali.

Il governatore del Lazio oggi è stato alle Cucine popolari di Bologna, in via del Battiferro, dicendo che sono un luogo che fa tornare "la voglia e il senso dell'impegno civile e politico". Ha pranzato con gli ospiti del centro, accompagnato dal sindaco Virginio Merola e dal responsabile della mensa Roberto Morgantini. Zingaretti proprio da Bologna ha parlato del caso Bibbiano e ha detto:

"Il Pd con Bibbiano non c'entra niente, c'è un sindaco indagato per abuso d'ufficio per aver concesso una sala, il resto è sciacallaggio. I veri sciacalli sono coloro, a cominciare da Di Maio, che usano una tragedia come quella accaduta a questi bambini per raccattare senza vergogna dei voti o raccogliere consenso strumentalizzando le tragedie di queste famiglie. Cercare voti sulla pelle dei bambini è una cosa schifosa. Noi continueremo con le querele, abbiamo querelato non solo Di Maio ma anche chi ha appeso gli striscioni a Napoli. Tutto questo non inciderà sul voto per le regionali, lottiamo tutti assieme a Bonaccini per difendere e salvare l'Emilia Romagna"