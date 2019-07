Pd presenta mozione di sfiducia contro Salvini. Zingaretti: "Nasconde qualcosa di inconfessabile"

Di Redazione Blogo.it giovedì 25 luglio 2019

Il deputato PD Enrico Borghi ha annunciato alla Camera la presentazione di una mozione di sfiducia individuale nei confronti di Salvini



Mozione di sfiducia per il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini. Dopo che il leader del Carroccio ieri ha disertato l’aula di Palazzo Madama dove si discuteva del cosiddetto Russiagate, legato all’inchiesta sul leghista Gianluca Savoini, il deputato dem Enrico Borghi ha annunciato alla Camera la presentazione da parte del Pd di una mozione di sfiducia individuale nei confronti di Salvini, decisione presa "alla luce degli accadimenti di mercoledì nell'aula del Senato" ha detto Borghi nel mezzo del dibattito sul decreto Sicurezza bis.

"Chiedo di informare il presidente Fico che, per quanto ci riguarda, questa mozione ha una priorità di discussione assoluta rispetto agli altri argomenti in calendario. Chiediamo di convocare immediatamente la conferenza dei capigruppo per cambiare l'ordine del giorno" ha detto Borghi. Ieri a riferire sul caso dei presunti fondi russi alla Lega e sui viaggi di Savoini a Mosca è stato il premier Giuseppe Conte. Salvini, con il solito garbo istituzionale, ha poi commentato che le parole del presidente del Consiglio gli interessano "meno di zero".

Sempre dal Pd intanto il segretario Nicola Zingaretti chiude all’ipotesi di una maggioranza alternativa con i 5 Stelle dicendosi "definitivamente" indisponibile a un tale scenario in caso di crisi di governo: "Non ci sono le condizioni per fare un governo con Di Maio" ha detto Zingaretti ad Agorà Estate su Rai Tre aggiungendo che "l'elettorato pentastellato è variegato e che lui ha "il dovere etico e morale di capire perché alcuni elettori hanno lasciato il Pd e come riconquistarli". Sul caso Russia-Lega invece il segretario è netto: "Salvini nasconde qualcosa di inconfessabile che si ha paura di dire. Sono passati 10 giorni" senza che il ministro ne abbia riferito alle Camere.