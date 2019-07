CasaPound, Virginia Raggi ordina la rimozione della scritta dall'edificio occupato a Roma

Di redazione Blogo.it giovedì 25 luglio 2019

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha ordinato a CasaPound si rimuovere la scritta e lo striscione dalla facciata dello stabile occupato in via Napoleone III dal gruppo di estrema destra.

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha dichiarato guerra a CasaPound e lo stabile occupato del gruppo di estrema destra in via Napoleone III, a due passi dalla stazione Termini.

Questa mattina alcuni agenti della Digos si sono recati nell'edificio per notificare l'ordinanza che impone la rimozione della grande scritta "CasaPound" incisa sulla facciata della palazzina. L'ordinanza della sindaca pentastellata è arrivata a circa un mese di distanza dalla richiesta, fatta ai vigili di Roma, di verificare se quella scritta fosse abusiva.

Ripristiniamo la legalità. Oggi notificato atto che impone di eliminare la scritta abusiva di #Casapound dall'edificio occupato in via Napoleone III simbolo della prepotenza.

Il responso è stato positivo - si tratta di una palazzina di proprietà dell'Agenzia del Demanio occupata ormai dal 2003 da CasaPound - e questa mattina sono state avviate le procedure per far rimuovere la scritta, primo passaggio verso lo sgombero dello stabile da 58 locali anticipato dalla prima cittadina la settimana scorsa:

Finalmente l’Agenzia del Demanio ha avviato iter per lo sgombero di Casapound. Bene, questa situazione non è più tollerabile. Basta privilegi sulle spalle dei cittadini.

Se l'ordinanza non sarà rispettata, Virginia Raggi ha anticipato che si procederà con la rimozione coatta della scritta. Da CasaPound, intanto, arriva l'ennesima presa in giro nei confronti della sindaca di Roma con tanto di dirette Facebook per documentare le novità di questa mattina:

Cosa fa il Sindaco di Roma la mattina? Sarà in ufficio a preoccuparsi di trasporti, immondizia, campi nomadi, immigrazione, sbandati che vivono in strada in pieno centro? No eccola qui, in diretta sotto CasaPound, la sua ossessione.