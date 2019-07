Allarme UNHCR: "150 vittime in un naufragio al largo della Libia"

L'UNHCR, Alto commissariato Onu per i rifugiati, ha comunicato che al largo delle coste libiche c'è stato l'ennesimo naufragio e circa 150 persone sarebbero disperse e dunque quasi certamente morte, mentre altrettante sarebbero state salvate e riportate indietro. In un tweet infatti l'UNHCR ha scritto:

Filippo Grandi, che è a capo dell'UNHCR, ha aggiunto:

"La peggiore tragedia di quest'anno nel Mediterraneo si è appena verificata. Ripristinare il salvataggio in mare, porre fine alla detenzione di rifugiati + migranti in Libia, aumentare i percorsi sicuri fuori dalla Libia deve avvenire ORA, prima che sia troppo tardi per molte persone disperate"