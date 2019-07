Jerry Calà: "Se non sei di sinistra non lavori", dirigente PD replica: "Cretino e fallito"

Di redazione Blogo.it venerdì 26 luglio 2019

Jerry Calà dichiara pubblicamente che se non sei di sinistra fai più fatica a lavorare nello spettacolo, la dirigente del PD Leonardi lo insulta

Jerry Calà rilascia un’intervista a Il Giornale e fa infuriare la dirigente del PD, Anna Rita Leonardi. Alla domanda sul perché non lo si veda più da tempo sui grandi schermi, l’attore ha replicato: “Non odoro di sinistra e non invoglio i registi. Per carità, non è una lamentela, soltanto una amara considerazione”. Apriti cielo: Anna Rita leonardi, dirigente provinciale del PD di Salerno ha pubblicato un tweet durissimo e che ha sorpreso anche molti simpatizzanti dem.

“Quella sottospecie di comico fallito di Jerry Calà ci dice che il cinema non lo vuole perché "non odora di sinistra". Tranquillizzatelo. Il cinema non lo vuole, semplicemente, perché è un cretino senza talento”. Insomma, se quello di Calà poteva essere un luogo comune o una leggenda metropolitana, la replica è ancora peggio. E non è tutto, perché a chi le chiede spiegazioni sul perché abbia utilizzato gli insulti per apostrofare l’attore, la dirigente del Partito Democratico vengono riservati altri insulti.