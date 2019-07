Carabiniere ucciso a Roma, deputata FdI: "Responsabile morale abita sui colli fiorentini"

Di Redazione Blogo.it venerdì 26 luglio 2019

Sul carabiniere ucciso a Roma nella notte, la deputata di FdI Maria Teresa Baldini dice: "eroe sacrificato da una dissennata politica precedente"

Sull’omicidio del vice brigadiere dell’Arma ucciso a Roma nella notte, la deputata di Fratelli d'Italia Maria Teresa Baldini, in attesa dell’arresto dei colpevoli, polemizza con quelli che a suo avviso sarebbero i responsabili morali della morte del carabiniere Mario Cerciello Rega.

Baldini parla di un "eroe sacrificato da una dissennata politica precedente... Chi ha la responsabilità morale e politica di quanto accaduto, fino a prova contraria, abita sui colli fiorentini".

Con chi ce l’ha l’onorevole Baldini? L’unico politico con passate responsabilità di governo che abita sulle colline fiorentine, a Rignano sull’Arno, è l’ex premier ed ex segretario Pd Matteo Renzi.

Baldini, dopo le condoglianze alla famiglia del carabiniere ucciso, non fa esplicitamente nomi ma aggiunge che serve: "Un momento di riflessione per tutti noi nella speranza che i responsabili politici siano processati non solo dalla storia ma anche dalla giustizia. I carabinieri sono degli eroi sacrificati da una dissennata politica precedente i cui frutti se ne colgono ora".

Insomma anche nel giorno del lutto e del dolore la politica trova il modo di dividersi e di strumentalizzare puntando il dito contro l’avversario politico, arrivando a chiedere un intervento della magistratura. Per quale presunto reato non si capisce.