M5S, su Rousseau la votazione su mandato zero e nuova organizzazione fa il solito carico di "Sì"

Di Redazione Blogo.it venerdì 26 luglio 2019

Le preferenze sono state in tutto 123.755, ma per ogni quesito hanno votato poco più di 20mila utenti.

Da giovedì 25 fino alle ore 13 di venerdì 26 luglio gli iscritti alla piattaforma Rousseau hanno potuto votare rispondendo "sì" o "no" alle proposte relative alla nuova organizzazione del MoVimento 5 Stelle, la più famosa della quale è quella sul "mandato zero", che tanta ilarità ha suscitato nei giorni scorsi sui social network.

Sul proprio blog il MoVimento 5 Stelle ha scritto che in totale, per i cinque quesiti, sono state espresse 123.755 preferenze, ma considerato che la media dei voti per ciascun quesito è inferiore a 25mila, è lecito pensare che il numero di partecipanti sia stato proprio intorno a quella cifra.

Sempre il M5S sul proprio sito ufficiale snocciola i numeri di ciascun quesito. Il primo riguardava proprio l'introduzione del mandato zero per i consiglieri comunali, hanno votato in 25.455, di cui 17.307 hanno detto sì e 8.148 no, quindi ha vinto il sì con il 68% contro il32% di no.

Il secondo quesito riguardava l'organizzazione regionale del M5S, hanno votato in 24.804, di cui 21.111 hanno detto sì e 3.693 hanno detto no, anche in questo caso ha vinto il sì con l'85,1% di voti contro il 14,9% di no.

Terzo questi sulla candidatura durante il secondo mandato solo per consiglieri comunali, hanno votato in 24.759, di cui 15.005, ossia il 60,6% hanno detto sì e 9.754, ossia il 39.4% hanno detto no. La quarta domanda era sulla nuova organizzazione nazionale con 24.364 votanti, 20.654 sì e 3.710 no, ennesima vittoria del sì con l'84,8% delle preferenze contro il 15,2% di no.

Infine il quinto quesito, anche questo molto importante perché riguarda la possibilità di aprirsi a coalizioni con liste civiche: dei 24.373 votanti sono stati 19.044, ossia il 78,1%, a dire sì, mentre 5.329, ossia il 21,9%, ha detto di no.